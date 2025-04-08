Пензенская область, 8 апреля, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Вечером 8 апреля средствами ПВО в Пензенской области были уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Алексей Коновалов/ТАСС

В Сердобском районе около 21:00 были сбиты два украинских дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Мельниченко в очередной раз призвал население не фотографировать и не снимать на видео места падения обломков БПЛА, не выкладывать информацию в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, мирный житель пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинского дрона, который сбросил боеприпас в Никитовском районе.

Накануне украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль в Центрально-Городском районе, в результате чего погиб мирный житель. Кроме того, в течение суток 7 апреля четыре мирных жителя были ранены в результате атак ВСУ.

По данным мэрии Горловки, с 22 февраля 2022 года до начала суток 8 апреля 2025 года в результате обстрелов со стороны Украины погибли 229 человек, ещё 1521 мирный житель был ранен.

Над двумя регионами России ночью 8 апреля было уничтожено более 20 беспилотников ВСУ.