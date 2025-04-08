Прага, 8 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин способны вести переговоры на равных, чего нельзя сказать о диалоге с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 7 апреля написал политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument (CA).

Global Look Press

«В отличие от Украины, в России есть дееспособное государство, способное соблюдать договорённости. Если Трамп и Путин о чём-то договорятся, то это будет соглашение между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. Трамп не может ожидать ничего подобного от Зеленского или кого-либо ещё в киевских джунглях. В Киеве они могут согласиться на всё, что скажет Вашингтон», — отметил автор статьи.

По мнению политолога, для Трампа украинский конфликт сводится к вопросу американских издержек и выгод. Если глава Белого дома хочет заниматься бизнесом, ему нужен партнёр и минимальный уровень гарантий выполнения обязательств. В Восточной Европе в настоящее время это может предложить только Путин, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Дональд Трамп утверждал, что Вашингтон приближается к цели по урегулированию конфликта на переговорах с Москвой и Киевом. При этом он выразил недовольство из-за продолжающихся ударов в рамках конфликта. По его словам, это ужасно.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что представители Москвы и Вашингтона 10 апреля проведут консультации в Стамбуле. В ходе встречи вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, подниматься не будут, подчеркнула она. По её словам, переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта отмечал, что Россия при выстраивании некогда разрушенных отношений с Соединёнными Штатами Америки придерживается заповеди «доверяй, но проверяй». Россия и США пытаются наладить отношения, но для этого потребуется время, подчеркивали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новая американская администрация стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением Москвы.

Во время телефонных переговоров 18 марта Путин одобрил инициативу Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский президент сразу дал соответствующие указания вооружённым силам. Зеленский на словах также поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Однако ВСУ ни на день не прекращали атак на объекты энергетики России.