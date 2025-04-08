Москва, 8 апреля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Из-за непрофессиональных действий украинской системы противовоздушной обороны в Кривом Роге погибли мирные жители. В результате фугасного ракетного удара, нанесённого российскими военными, были уничтожены высокопоставленные офицеры ВСУ и наёмники от стран НАТО, находившиеся на совещании в ресторане города. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Global Look Press

«Потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств», — уточнил российский дипломат.

Выпущенная на перехват украинская ракета стала причиной гибели и гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне, подчеркнул Небензя.

По его словам, скопления войск ВСУ, а также направленных в помощь Киеву западных офицеров и инструкторов являются законными целями для российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве заявили, что в результате удара ВС РФ погибли 20 человек, в том числе девять детей. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его «неприятно удивила» реакция США на этот удар. Зеленский также призвал не пугаться оказывать давление на Россию новыми санкционными мерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти утверждения, напомнил, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и никогда не бьют по социальным объектам.