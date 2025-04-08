Ульяновск, 8 апреля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Росавиации.

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Ранее в этот же день сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС в 21:15 мск введены также в аэропорту Ульяновск», — написал в своём Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

В предыдущий раз полёты в Волгограде временно ограничивали 23 марта, в Саратове — 28 марта, в Ульяновске — 19 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля были введены ограничения на работу трёх столичных аэропортов. Позднее в тот же день аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полёты. За время действия ограничений 22 самолёта были направлены на запасные аэродромы.