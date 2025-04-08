Москва, 8 апреля, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Российская сторона ожидает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Москву на День Победы, приглашение ему уже направлено. Об этом 8 апреля сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Ранее 8 апреля Бразилия подтвердила визит президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы 9 мая в Москву.

2 апреля стало известно, что около 10 глав государств уже подтвердили своё присутствие на параде Победы. Так, в Москву 9 мая прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Приглашение российского лидера принял и президент Сербии Александр Вучич.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен приехать в Москву вместе с Вучичем. Также на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Своё присутствие подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранеезаявил о своем участии в праздновании 80-летия Победы во время делового визита в Москву.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что представители государства приедут в Москву для участия в торжествах. Своё желание принять участие в праздновании Дня Победы изъявил и президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

Также на мероприятие приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.