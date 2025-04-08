Вашингтон, 8 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Представители Москвы и Вашингтона проведут консультации 10 апреля в Стамбуле, сообщила 8 апреля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Global Look Press

Вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, в ходе этой встречи подниматься не будут, отметила она.

«10 апреля делегации США и РФ встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом», — заявила Брюс.

Ранее МИД РФ проинформировал, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Новый раунд консультаций будет посвящён нормализации функционирования дипломатических миссий РФ и США.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались более шести часов. Стороны обсуждали нормализацию работы диппредставительств двух стран. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовится вторая встреча.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа, а президент России Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом.