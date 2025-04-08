Москва, 8 апреля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Москва не ведёт переговоры с Токио о заключении мирного договора и не видит для них перспектив, пока японские власти не изменят политику в отношении России. Об этом 8 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«До тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Ранее власти Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией. При этом японские дипломаты заявили, что считают южные Курильские острова находящимися «под незаконной оккупацией» РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 8 апреля заявил, что в нынешних условиях вряд ли возможно говорить о переговорах по мирному договору с Японией. По словам официального спикера Кремля, никаких контактов с японскими властями в настоящее время нет.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Токио утвердил очередной пакет антироссийских санкций. МИД РФ предупредил Японию о предстоящем ответе. В марте Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии Такэси Ивая, а также ряду дипломатов и предпринимателей.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что условий для возобновления диалога по мирному договору с Японией нет. Глава государства напомнил, что японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.

Российское правительство прекратило переговоры с Японией по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В феврале 2024 года Минюст России включил в перечень нежелательных организаций «Союз за возвращение Северных территорий».