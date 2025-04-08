Москва, 8 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Композитор Алексей Рыбников потребовал защитить свои произведения, изъяв их с ряда платформ, сообщило 8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Речь идёт, в частности, о YouTube, Apple Music и «Яндекс Музыка».

По этим данным, Рыбников направил в суд шесть исков в защиту прав на музыкальные произведения, а также попросил ограничить доступ к песням до вынесения судом решения. Прошение было удовлетворено.

Некоторые платформы исполнили досудебное решение. В настоящее время почти все иски либо возвращены, либо оставлены без движения из-за ошибок, допущенных истцом, сказано также в сообщении.

Рыбников — автор музыки к фильмам «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Про Красную Шапочку» и многим другим.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сообщалось, что композитор, народный артист России Игорь Николаев пытается пресечь использование фразы «Выпьем за любовь» на сувенирах, которые продаются в Сети. По этим данным, Николаев фигурировал в исках по интеллектуальным правам на суммы 800 тыс. рублей и 250 тыс. рублей.

В июле 2024 года композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, разрешающего бесплатно использовать на некоммерческих мероприятиях произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, заявила: песни, посвящённые войне, являются народными, и их авторы не стремились на них заработать.