Волгоград, 8 апреля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом вечером 8 апреля сообщила пресс-служба Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгограда», — сказано в заявлении.

Представитель Росавиации Артём Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Затем поступило сообщение о введении аналогичных ограничений в аэропорту Саратова.

В предыдущий раз полёты в Волгограде временно ограничивали 23 марта, в Саратове — 28 марта.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля были введены ограничения на работу трёх столичных аэропортов. Позднее в тот же день аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полёты. За время действия ограничений 22 самолёта были направлены на запасные аэродромы.