Москва, 8 апреля, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили семь дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что три вражеских дрона были ликвидированы над территорией Воронежской области, ещё по два — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 102 дрона украинских формирований, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили более 50,2 тыс. дронов ВСУ.

В ночь на 8 апреля силы ПВО ликвидировали 23 дрона ВСУ над двумя российскими регионами: 19 — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области.

7 апреля российские силы ПВО перехватили 19 украинских беспилотников самолётного типа. 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.