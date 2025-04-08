Стамбул, Турция, 8 апреля, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров России и США состоится 10 апреля в Стамбуле, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Встреча запланирована на 10-е число», — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД РФ проинформировал, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Новый раунд консультаций будет посвящён нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. Они продолжались более шести часов. Обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сторонами готовится вторая встреча.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом.