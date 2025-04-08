Братислава, 8 апреля, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Начын Монгуш стал чемпионом Европы в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Братиславе.

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В финальной схватке россиянин победил представителя Сербии Азамата Тускаева. Для 25-летнего Монгуша это первое золото чемпионата Европы в карьере.

В этот же день другой российский борец Ибрагим Ибрагимов выступил в весе до 65 килограммов и одержал победу в финальной схватке с Хамзатом Арсамерзуевым. Его противник представлял Францию.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 13 апреля. Спортсмены из России выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил представителя Бразилии Алекса Перейру в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился пять раундов, все судьи отдали победу россиянину.

В феврале 2022 года МОК призвал международные спортивные федерации не допускать граждан России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Поводом стала спецоперация на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Объединённый мир борьбы предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах.