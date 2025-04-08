Вашингтон, 8 апреля, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Российский баскетболист Егор Демин выдвинул свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который пройдет в мае в Чикаго. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на заявления спортсмена, сделанные на пресс-конференции.

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«Я очень рад объявить, что выставлю свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Меня не пугают никакие неприятности, которые могут встретиться на этом пути», — сказал Демин журналистам.

Он также выразил благодарность всем, кто был рядом с ним.

19-летний Демин выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 переехал в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга.

Как передавало ИА Регнум, в марте Международная федерация баскетбола продлила отстранение российской сборной и клубов от участия в международных турнирах до мая 2025 года. В мае 2022 года федерация отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях, заявив, что аннулирует результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее.