Вашингтон, 8 апреля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. США повысили импортную пошлину на товары из Китая до уровня 104%, заявил 8 апреля журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс со ссылкой на представителей Белого дома.

Global Look Press

«Пресс-секретарь Белого дома заявила, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры», — написал журналист в соцсети Х.

Отмечается, что дополнительные пошлины начнут взиматься с 9 апреля, как и в случае с другими странами, в отношении которых также введены тарифы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

Только за два дня фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля комиссия по тарифам Госсовета КНР сообщила, что власти Китая в качестве ответной меры с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Затем Трамп пригрозил Китаю введением новых 50% пошлин в случае, если Пекин не откажется от ранее введённых в отношении Вашингтона тарифов.

6 апреля агентство Reuters сообщило, что страны ЕС попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против предложенных Трампом пошлин и одобрят первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.