Уфа, 8 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» 8 апреля со счётом 2:1 обыграл новосибирскую «Сибирь» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

В составе «Салавата Юлаева» отличились Денис Ян и Скотт Уилсон, в составе «Сибири» — Тэйлор Бек.

Уфимский клуб выиграл серию со счётом 4:3. «Салават Юлаев» стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина.

На этой стадии уфимский клуб встретится с московским «Спартаком». В других парах сыграют: ярославский «Локомотив» против омского «Авангарда», челябинский «Трактор» против минского «Динамо», «Динамо» (Москва) против казанского «Ак Барса».

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» и вылетел из Кубка Гагарина, впервые с 2010 года не сумев преодолеть первый раунд плей-офф. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал «Динамо» удачи и выразил уверенность в том, что его команда вскоре вернёт Кубок Гагарина в Петербург.

5 апреля хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Клуб отметил, что по итогам сезона команде не удалось достичь поставленных целей. «Торпедо» пробилось в плей-офф, заняв восьмую позицию в чемпионате, но в первом раунде Кубка Гагарина потерпело поражение от ярославского «Локомотива» (0:4).