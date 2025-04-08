Москва, 8 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Госдума планирует возобновить работу над законопроектом, согласно которому будет ограничена продажа микродолей в квартирах. Об этом заявила журналистам зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Борьбу с микродолями мы обсуждали на последнем заседании нашего комитета. У нас есть законопроект, принятый в первом чтении ещё в прошлом созыве. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально-обособленное помещение. К сожалению, всё-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м. Но на самом деле проблем осталось много, и поступает в Госдуму большое количество «инициатив», связанных с ликвидацией микродолей. Мы возобновим работу над законопроектом», — отметила она.

Разворотнева также уточнила, что законопроект подразумевает внесение изменений в жилищный и гражданский кодексы.

С 1 сентября 2022 года в России действует закон, запрещающий собственникам жилья делить имущество на микродоли (менее 6 кв. м на человека). При этом данная мера не применяется при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований, при оформлении в общую долевую собственность супругов и их детей жилого помещения, приобретённого (построенного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также в случаях приватизации жилых помещений.