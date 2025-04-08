Москва, 8 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Центральный банк России понизил курс доллара на 72,5 копейки, сообщается 8 апреля на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом, официальный курс доллара был установлен на уровне 85,4641 рубля. Курс евро понижен на рубль и составил 93,7755 руб, а курс юаня понижен на 16 коп., до 11,5664 руб.

При этом на 8 апреля Центробанк установил следующие курсы валют: 1 доллар на уровне 86,1891 руб., евро — 94,7742 руб., юань — 11,7286 руб.

31 марта ЦБ установил официальный курс доллара на 1 апреля на уровне 85,4963 рубля. Уточнялось, что курс евро на эту дату составит 92,4276 рубля, а юаня — 11,7136 рубля.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами. По его словам, за последние несколько месяцев, вероятно, изменилась оценка инвесторами геополитических рисков. Пока неясно, насколько устойчивым может быть новый тренд.

Накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 12 февраля, курс доллара снизился на 10%, до 87,52 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 14%.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Банк России 26 февраля также объяснил укрепление российского рубля реакцией рынков на вышеупомянутые геополитические события.