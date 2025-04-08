Пекин, 8 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал невежественными слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о «китайских крестьянах». Об этом сообщает China News Service (CNS).

Global Look Press

Ранее Вэнс заявил в интервью, что Соединённые Штаты берут в долг у «китайских крестьян», чтобы покупать продукцию, которую производят «китайские крестьяне».

«Удивительно и печально слышать, как вице-президент США Джей Ди Вэнс произносит такие невежественные и грубые слова», — прокомментировал спикер МИД КНР высказывание американского политика.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля власти Китая призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию.

Также отмечалось, что это решение был принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. Кроме того, Китай заявил, что вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.