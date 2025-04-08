Москва, 8 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. В Москве завершился второй день международного форума «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» для координаторов Бессмертного полка. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Пресс-служба форума «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Второй день форума начался в Александровском саду Москвы, где международные координаторы и ветераны СВО во главе с сопредседателями центрального штаба Бессмертного полка России Еленой Цунаевой, Сергеем Макаровым и генеральным координатором Международного Бессмертного полка Мгером Аветисяном возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

После этого форум продолжился в столичном концертном зале «Зарядье», где к координаторам обратился сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России Геннадий Иванов и поделился историей рождения самой известной акции Дня Победы.

«Работа стартовала площадкой эксперта, занимающегося продвижением патриотического контента за рубежом. Международные координаторы познакомились с материалами и способами его распространения, которые представила редактор отдела интернет-проектов дирекции документального вещания Russiа Today Екатерина Шубная», — уточняет пресс-служба форума.

Затем более 40 координаторов рассказали о своей работе на круглом столе «Сохраняя Память о Победе — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Наследие Бессмертного полка». Они также поделились историями о том, как зародился Бессмертный полк в их странах и какие форматы мероприятий более успешны.

«Итогом обмена опыта и обсуждений патриотических проектов стала резолюция, в которой объединились экспертные мнения и наработанный опыт координаторов, представленные в четырех основополагающих принципах работы на грядущий год», — подчеркнули организаторы.

Форум завершился праздничным концертом, на котором оперный певец Михаил Гаврилов и большой детский хор им. В. Попова исполнили песни «Катюша», «Родина мать», «Вечный огонь» и «День Победы».

Как передавало ИА Регнум, международный форум «Память Победителей» стартовал в Москве в Музее Победы, объединив координаторов Бессмертного полка из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций.