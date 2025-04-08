Актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля
Алексеевка, Белгородская область, 8 апреля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова в суд не поступали, и решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила 8 апреля помощник председателя Алексеевского районного суда Белгородской области Ольга Штень.
Решение об УДО было принято 24 марта, по закону на его обжалование предоставляется 15 дней, заявила Штень «РИА Новости».
«Сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения», — сказала помощник председателя суда.
Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.
Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос об УДО, Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.
Представитель ФСИН в суде заявил, что за четыре года пребывания Ефремова в колонии с его стороны было зафиксировано одно злостное нарушение и три незначительных. Он также рассказал, что актёр не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией.
Друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов в начале апреля сообщил, что для артиста готовят роли в новых сериалах. По этим данным, после освобождения Ефремов будет получать 2,5 млн рублей за один съёмочный день, что в несколько раз больше размеров гонораров наиболее высокооплачиваемых российских актёров.