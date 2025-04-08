Алексеевка, Белгородская область, 8 апреля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова в суд не поступали, и решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила 8 апреля помощник председателя Алексеевского районного суда Белгородской области Ольга Штень.

Антон Вергун/РИА Новости

Решение об УДО было принято 24 марта, по закону на его обжалование предоставляется 15 дней, заявила Штень «РИА Новости».

«Сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения», — сказала помощник председателя суда.

Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос об УДО, Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Представитель ФСИН в суде заявил, что за четыре года пребывания Ефремова в колонии с его стороны было зафиксировано одно злостное нарушение и три незначительных. Он также рассказал, что актёр не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией.

Друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов в начале апреля сообщил, что для артиста готовят роли в новых сериалах. По этим данным, после освобождения Ефремов будет получать 2,5 млн рублей за один съёмочный день, что в несколько раз больше размеров гонораров наиболее высокооплачиваемых российских актёров.