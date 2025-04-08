Осло, 8 апреля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Россия может отстраниться от торговых отношений с европейскими странами, как это сделал Китай в отношении Соединённых Штатов. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия может диверсифицироваться, отстранившись от европейцев, в то время как Европа не может диверсифицироваться, отстранившись от России», — указал он в публикации в соцсети X.

Дизен уточнил, что аналогичная ситуация возникла и в торговой войне президента США Дональда Трампа с Китаем. По его словам, Пекин также может отстраниться от Вашингтона, но не наоборот.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России успешно справилась с введёнными против неё санкциями, в отличие от тех стран, которые вводили эти ограничения. Он добавил, что номинальный размер ВВП России по итогам 2024 года составил 200 трлн рублей, что стало историческим максимумом.

Президент РФ Владимир Путин также подчёркивал, что антироссийские рестрикции открыли новые возможности — отечественные компании получили рынки сбыта.