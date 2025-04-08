Вологда, 8 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Третий апелляционный суд в ходе выездного заседания в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор по делу о госизмене сжегшему Коран Никите Журавелю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката осужденного Андрея Сабинина.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу», — цитирует агентство слова адвоката.

25 ноября 2024 года Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 13,5 года лишения свободы по делу о госизмене, всего он проведёт в колонии 14 лет с учётом еще одного неотбытого срока.

Как передавало ИА Регнум, Журавель в мае 2023 года сжёг Коран возле Соборной мечети в Волгограде и выложил видео в Сеть. Он признался, что сделал это по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. В феврале 2024 года суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Уже 3 октября в суд поступило новое уголовное дело, возбуждённое против Журавеля. В этот раз по статье о государственной измене. Следователи установили, что он передал украинским спецслужбам видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, пролетающих российских военных самолётов и информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ.