Москва, 8 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы избрали Илью Высотского заместителем председателя комиссии, который будет отвечать за осуществление общественного контроля в учреждениях МВД.

сзао. мск. мвд.рф Илья Высотский

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников напомнил, что Высотский ранее являлся советником председателя столичной комиссии. Мельников отметил, что такой специалист усилит работу ОНК.

«Благодарю коллег за оказанное доверие. В качестве заместителя председателя ОНК города Москвы я намерен усилить направление работы, связанное с осуществлением общественного контроля в местах принудительного содержания МВД и содействием гуманизации», — заявил в свою очередь Высотский.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Мельников сообщил, что в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы вошли четыре новых правозащитника: президент Антиглобалистического движения России Александр Ионов, член Ассоциации юристов России Неман Рагимов, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов и координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Члены Общественной наблюдательной комиссии контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. В каждом регионе действует своя комиссия, в её состав должно входить от пяти до 40 человек. Под контроль ОНК попадают СИЗО, изоляторы временного содержания, колонии, спецприемники, психбольницы, а также другие места принудительного содержания.