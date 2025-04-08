Казань, 8 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Народный артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) Юрий Максимов скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщил минкульт региона.

Министерство культуры Республики Татарстан

«Юрий Александрович прослужил в Казанском ТЮЗе более 50 лет, сыграл более 200 ролей, был одним из старейших артистов, заставших военную труппу и последующие эпохи театра. Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — говорится в опубликованном некрологе.

Уточняется, что Максимов умер 6 апреля. Прощание и отпевание прошло 8 апреля в 12:00 мск в церкви на Арском кладбище в Казани.