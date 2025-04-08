Псков, 8 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, против неё возбудили уголовное дело. Об этом 8 апреля сообщили в правоохранительных органах.

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«В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время проводятся оперативные мероприятия», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

По его сведениям, ректор оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника, через которого присвоила около десяти млн рублей. Официальных комментариев правоохранителей по поводу задержания Ильиной пока нет.

Ранее ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова арестовали по делу о фиктивном зачислении иностранных студентов. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые в дальнейшем не посещали занятия в вузе. Общий нанесённый бюджету ущерб оценивается в миллион рублей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024-го ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский арестован по делу о взятке.

По информации следователей, в июне того же года Лубский выступил посредником в передаче взятки в размере 25 млн рублей. За указанную сумму чиновник должен был обеспечить победу компании в конкурсе на закупку интерактивных панелей в школы Подмосковья.