Вашингтон, 8 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Состояние американского миллиардера и самого богатого человека на планете Илона Маска снизилось до 298 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Global Look Press

Согласно обновлённому рейтингу богатейших людей мира, состояние Маска сократилось на 4,4 млрд долларов. А всего с начала 2025 года предприниматель потерял 135 млрд долларов. При этом Маск всё ещё занимает первую строчку рейтинга со значительным отрывом.

На втором месте располагается основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 196 млрд долларов. Далее идут гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг ($183 млрд) и руководитель американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($154 млрд).

При этом среди десятки богатейших людей мира только состояние Баффета с начала года не сократилось, а увеличилось. Рост составил около 7,5%. Остальные же потеряли десятки миллиардов долларов.

Данное падение произошло вскоре после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импортируемые из других стран товары.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $400 млрд долларов. Отмечалось, что последним катализатором роста состояния американского предпринимателя стала инсайдерская продажа акций принадлежащей ему космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на $50 млрд. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска достигло $439,2 млрд.