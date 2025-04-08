Душанбе, 8 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Астроном Светлана Герасименко умерла на 81-м году жизни. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

Жуков Сергей/ТАСС

В честь Герасименко были названы открытая при её участии в 1969 году комета Чурюмова–Герасименко, а также астероид (3945), открытый в 1982 году астрономом Николаем Черныхом.

«Весть о безвременной кончине Светланы Ивановны стала тяжёлым ударом для научного сообщества Таджикистана и вызвала глубокую скорбь в коллективе Института астрофизики НАН Таджикистана. Мы выражаем искренние соболезнования её родным, близким и коллегам, разделяя с ними горечь утраты», — сказано в сообщении пресс-службы института.

Герасименко родилась в 1945 году в Киевской области. В 1968 году окончила кафедру астрономии Киевского университета. В 1973 году по приглашению Института астрофизики Таджикистана Герасименко переехала в Душанбе, где работала научной сотрудницей института и проводила наблюдения.

В сентябре 1969 года Герасименко и сотрудник астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР Клим Чурюмов наблюдали комету Комас-Сола и сделали её фотографию, на которой позднее обнаружили ещё одну комету. Объект назвали по именам первооткрывателей.

В 2004 году Чурюмов и Герасименко присутствовали на французском космодроме «Куру» при запуске межпланетного зонда «Розетта» к комете, названной их именем. Зонд достиг объекта в 2014 году и совершил первую в истории успешную посадку на комету.