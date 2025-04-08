Вашингтон, 8 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Войска Соединённых Штатов начали вывозить военную технику и персонал из логистической базы в аэропорту Ясенка в польском Жешуве, которая координировала помощь Украине. Информация об этом 7 апреля появилась на сайте американского командования в Европе и Африке.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала из Ясенки», — сказано в публикации.

Соответствующее решение стало результатом оценки и планирования, скоординированных с польскими странами и союзниками по НАТО. Из сообщения также следует, что технику и персонал переместят в другое место в пределах польской территории.

Ясенка стала пунктом временной дислокации для войск США в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. На протяжении трёх лет указанный район служил хабом, через который проходило более 90% вооружения и техники, поставляемых странами НАТО Киеву.

Ранее 8 апреля телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников проинформировал, что Вашингтон рассматривает возможность вывода около 10 тыс. военнослужащих с территории Восточной Европы.

По словам чиновников, в Штаты могут вернуть солдат, которые в 2022 году были размещены в европейских странах, граничащих с Украиной, по указу экс-президента США Джо Байдена. Всего там размещено около 20 тыс. бойцов, а сейчас речь идёт о выводе половины этого контингента.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вашингтон приостановил поставку Украине военных грузов через логистический хаб в аэропорту Ясенки. Такое решение было принято на фоне скандала в Белом доме, произошедшем 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Позже глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил возобновление поставок вооружения киевскому режиму через логистический хаб Жешува в полном объёме. 23 марта австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе сообщил, что несколько американских подразделений материально-технического обеспечения уже покинули город.