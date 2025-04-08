Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Россия готова к серьёзным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не позволит использовать эти переговоры для перевооружения ВСУ, заявил 8 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы готовы к соответствующему серьёзному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.