Москва, 8 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Первая партия из 30 грузовых дронов «Хозяйка» была доставлена в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на производителей дрона.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На передовой уже работают более 30 наших «Хозяек», сейчас к отправке готовится очередная партия», — цитирует агентство слова руководителя производства.

Как уточнил собеседник агентства, название дрона выбрано неслучайно — оно произошло из функционала дрона, который способен перенести до 15 килограмм провизии и воды военным, «как самая настоящая заботливая хозяйка дома».

Также дрон можно оборудовать сбросом для выполнения боевых задач или крепить на него дымовые шашки. «Хозяйка» способна лететь со скоростью до 60 км в час в течение 20 минут и работать на удалении до 15 км от оператора.

Как передавало ИА Регнум, резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая» предали в зону СВО более 90 единиц автотранспорта и вооружения.

По словам полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, участники спецоперации в последней поставке получили свыше 150 тепловизионных прицелов «Харон», которые изготовили в Приморье, 40 снегоболотоходов повышенной проходимости «Сокол» предприятия «Якт-сокол» и 40 электрических мотоциклов «Тимир АТ» из Якутии.