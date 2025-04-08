Вашингтон, 8 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал советника президента по торговле и производству Питера Наварро идиотом и отсталым.

CNP/AdMedia/Global Look Press Питер Наварро

Ранее Наварро заявил, что Маск является не производителем, а сборщиком электромобилей, ведь Tesla закупает комплектующие для своих авто у Японии, Китая и Тайваня. При этом он подчеркнул, что текущая цель США — наладить производство на собственной территории.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — прокомментировал его слова Маск в соцсети X.

Через некоторое время миллиардер также опубликовал пост, где назвал советника «Питером Ретаррдо» (от английского слова retarded — умственно отсталый).

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля телеканал ABC News сообщал, что прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против президента США Дональда Трампа и Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы DOGE и американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.

В конце января высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.

Журнал Wired со ссылкой на соратников главы Белого дома также отмечал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа. Отмечалось, что Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт, и что в какой-то момент это может привести к конфликту.