Киев, 8 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Представители США могут пропустить ближайшее заседание по Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает телеканал «Рада» со ссылкой на слова главы киевского режима Владимира Зеленского.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Британия и Германия передали нам сигнал, что США могут не присутствовать [на заседании по Украине в формате «Рамштайн» в Брюсселе]. Нам есть что обговорить с США. Будем верить, что они изменят свою позицию», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Ранее издание Defense News со ссылкой на несколько европейских и одного американского чиновников написало, что глава Пентагона Пит Хегсет впервые не будет присутствовать на встрече 50 стран по координации военной поддержки Украины (формат «Рамштайн»), которая пройдет 11 апреля в Брюсселе. Председательствовать будут Великобритания и Германия.

Более того, по данным издания, Пентагон не будет направлять других своих представителей на встречу как в очном, так и в виртуальном форматах.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что Хегсет пропустит встречу «Рамштайн, заявила, что «экипаж прощается и желает хорошего полёта».