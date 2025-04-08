Москва, 8 апреля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. В Москве скончался кинодраматург Леонид Махкамов. Ему был 81 год. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Союз кинематографистов Российской Федерации

«7 апреля года на 82-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов», — говорится в публикации.

Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в 12:00 мск в похоронном доме «Хованский» в Коммунарке.

«Драматург Махкамов был профессионалом, глубоко верящим в великое предназначение России, советским человеком, сыном многонационального народа Евразии, верующим христианином. И — Мастером в таком непростом жанре, как высокая русская героическая драма», ― рассказал о Махкамове кинорежиссёр, кинодраматург Сергей Русаков.

Махкамов родился на Украине в 1943 году. В 1965 году окончил факультет русского языка и литературы Душанбинского педагогического института имени Тараса Шевченко. В 1978 году окончил Высшие сценарные курсы при Госкино СССР.

Он работал педагогом, но потом основной профессией стала журналистика: собственный корреспондент Таджикского телеграфного Агентства по Вахшской долине и Ленинабадской области, собственный корреспондент газеты «Коммунист Таджикистана» в Нуреке и на строительстве Регарского алюминиевого завода, собкор газеты «Советская культура» в Таджикистане.

Также был главным редактором Госкино Таджикской ССР и главредом киностудии «Таджикфильм».

Как сценарист Махкамов работал в том числе над кинолентами «Загадай себе прошлое», «Заложник» и «Контакт». Его последний сценарий под названием «Русских в плен не брать» остался в рукописи, незавершённым.