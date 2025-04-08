Вашингтон, 8 апреля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Украинская делегация с 11 по 12 апреля прибудет в Вашингтон для переговоров с американской стороной по сделке о редкоземельных металлах. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Chris Kleponis/Global Look Press

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, украинские официальные лица посетят США в конце этой недели для переговоров по сделке, регулирующей послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры», — сказано в публикации.

По информации издания, в состав делегации войдут заместители министра экономики и министра юстиции Украины, а также неназванная международная юридическая фирма, которая будет консультировать украинскую сторону.

При этом отмечается, что Киев не будут представлять более высокопоставленные чиновники, поскольку предстоящие переговоры с администрацией американского президента будут нести лишь консультативный характер.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее выразил надежду, что сделка по ископаемым с Украиной будет подписана в ходе визита делегации в Вашингтон на текущей неделе. По его словам, американская сторона рассматривает подписание соответствующего соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.

2 апреля американская газета The Wall Street Journal заявила, что руководство Украины не хочет принимать условия сделки по добыче полезных ископаемых, навязываемые США, чтобы не лишиться контроля над ресурсами страны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отказывался от сделки дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где по его вине произошла перепалка с президентом Дональдом Трампом. Экс-полковник ВВС США Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский играет в опасную игру, в очередной раз отказываясь подписывать с США договор об ископаемых.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.