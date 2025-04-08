Москва, 8 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Воспитанники ГБУ «Мой семейный центр «Молодая гвардия» и активисты «Движения первых» посетили Московский зоопарк. Экскурсию для них в дни каникул организовали волонтёры «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала экскурсию для детей в Московский зоопарк

Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы. Экскурсоводы рассказали о работе зоопарка и как его сотрудники спасали животных в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, дети узнали об особенностях ежедневного ухода за дикими животными, их повадках и рационе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала экскурсию для детей в Московский зоопарк

В Московском зоопарке обитает более тысячи различных видов животных, многих из которых дети увидели впервые. Особый интерес у них вызвали белые медведи Айка и Терпей, которые находятся под опекой «Роснефти». Также внимание ребят привлекли слоны, китайские панды, моржи и тюлени.