Москва, 8 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube продолжает создавать цифровую диктатуру в угоду выгодным для Запада нарративам, отправляя одни мнения в топ, а другие — в бан. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры РФ, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Глава YouTube Нил Мохан

Ранее глава YouTube Нил Мохан дал интервью подкасту Mixed Signals от Semafor, в котором он подтвердил приверженность платформы политике удаления контента времён пандемии COVID-19. Он не извинился за блокировку видео, признанных «дезинформацией о здоровье», и отказался комментировать возможность восстановления удалённых роликов с участием Роберта Кеннеди-младшего, ныне главы минздрава США.

«YouTube давно не коммерческая платформа, а глобальный пропагандистский рупор, который бессовестно манипулирует сознанием миллионов. Одни мнения на площадке отправляются в топ, а другие — в бан. При этом видеохостинг продолжает создавать цифровую диктатуру в угоду выгодным для Запада нарративам. И после этого ещё кто-то удивляется, почему страны отворачиваются от этой лицемерной системы», — возмутился Гаспарян, комментируя данное интервью Мохана.

Он отметил, что Россия, Китай и другие страны не зря двигаются в сторону цифрового суверенитета. По его словам, такая тенденция обусловлена отсутствием прозрачности в подходах глобальных платформ, включая YouTube, к вопросам модерации контента и противодействия дезинформации.

«Позиция генерального директора YouTube — красивая ширма корпоративного лицемерия. Да, он мастерски жонглирует правильными словами о «принципах», но где конкретные действия против цензуры? Отсутствие чётких и публичных критериев оценки контента для платформы такого масштаба представляется недопустимым — особенно учитывая, что YouTube фактически заменил людям телевидение», — также заявил председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

По мнению правозащитника, если кто-то влияет на умы миллиардов людей, то он обязан объяснить, по какой причине кого-то убирают из информационного поля.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в Роскомнадзоре сообщили, что принадлежащий американской корпорации Google YouTube по-прежнему недоступен для пользователей в России при подключении без VPN.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что разблокировку видеохостинга YouTube в России обсудят после выполнения требований, среди которых — прекращение блокировки контента российских авторов. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что с 2020 года YouTube заблокировал более 200 российских каналов.