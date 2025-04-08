Москва, 8 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Оценку медучреждению глава государства дал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, который доложил о выходе ДКЦ на проектную мощность. В день, уточнил Воробьёв, в центре проводят примерно 60 операций, за год медицинскую помощь там получат 115 тыс. детей. Ещё 20–25 тыс. пациентов смогут пройти госпитализацию, то есть получить все виды помощи, включая высокотехнологичные.

«Хороший центр, мощный», — отметил Путин.

Глава Подмосковья добавил, что мощность центра будет увеличена с первоначальных 460 до 530 коек «без каких-либо проблем».

Воробьёв рассказал также, что большая областная больница в Балашихе, рассчитанная на 1200 коек, будет сдана в эксплуатацию в декабре 2027 года. Этот медицинский центр, пояснил он, очень востребован на восточном, горьковском направлении, где проживает около 2 млн человек.

Кроме того, в этом году начнётся строительство большого госпиталя в Мытищах, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, открытие детского медицинского центра в Красногорске, который стал флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья, состоялось в августе 2024 года. Центр посетил президент Путин. Он коротко пообщался с первыми пациентами и выразил надежду, что новое медучреждение будет соответствовать всем поставленным задачам.

Завершённое строительство ДКЦ глава государства назвал хорошим результатом. Он отметил, что палаты клиники сделали удобными для детей всех возрастов и для родителей, которые будут находиться там с малышами.