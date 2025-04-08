Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Скопления военных ВСУ и западных инструкторов являются законными целями Вооружённых сил России, заявил 8 апреля постпред России в ООН Василий Небензя.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя отметил, что причиной гибели гражданских лиц в Кривом Роге стали непрофессиональные действия украинской системы ПВО.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии. К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В Киеве в свою очередь заявили, что в результате данного удара погибли 20 человек, в том числе девять детей. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его «неприятно удивила» реакция США на этот удар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти утверждения руководителей киевского режима, напомнил, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и никогда не бьют по социальным объектам.