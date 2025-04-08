Иркутск, 8 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. «Ангарский маньяк» Михаил Попков, который уже получил два пожизненных срока за убийство более чем 80 женщин, признался ещё в одном убийстве. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В Иркутской области раскрыто убийство, совершённое Михаилом Попковым в 2011 году. Следственным отделом по городу Ангарску <…> расследуется уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»)», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из парков Ангарска в мае 2011 года. Предварительное следствие по данному факту приостановили в связи с отсутствием подозреваемого. Впоследствии следователи и криминалисты установили причастность к совершению преступления Михаила Попкова.

Обвиняемый признал свою вину и дал показания по делу. Затем его этапировали в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

По данным источника «Известий», убитая ― уборщица, которая вечером 22 мая возвращалась домой. Возле заброшенной водонасосной станции она встретила Попкова, у них произошёл конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину туристическим топориком по голове, облил её растворителем и поджёг.

Как передавало ИА Регнум, Попков признан самым кровожадным маньяком. На его счету больше убийств, чем у «ростовского маньяка» Чикатило. Попков был младшим лейтенантом МВД РФ и до увольнения из органов в 1998 году совершил ряд преступлений в форменной одежде милиционера и на служебном автомобиле.

Арестовали маньяка после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа с результатами проведённой в 2003 году молекулярно-генетической экспертизы останков жертв.

Попков был признан виновным в совершении 81 убийства и трёх покушений на убийство женщин. Первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за 22 убийства. После вынесения приговора он заявил, что убил ещё 59 человек.

В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. По данным Следственного комитета России, в январе 2023 года Попков написал новые явки с повинной, сообщив, что с 1997 по 2003 год совершил убийство ещё трёх женщин. В ноябре 2023 года суд приговорил Попкова ещё к 10 годам лишения свободы.

В январе 2024 года «ангарский маньяк» не стал обжаловать приговор Иркутского суда ещё за три зверских убийства. Его этапировали в колонию в Мордовии.