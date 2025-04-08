Таллин, 8 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Парламент Эстонии планирует наделить силы обороны и ВМС правом топить подозрительные торговые суда. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на документ соответствующего законопроекта.

Global Look Press

«Рийгикогу [парламент] намерен наделить силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты», — говорится в материале.

Как уточнил телерадиокомпании председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу, топить подозрительные суда военные будут только в крайнем случае — «при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы». Он подчеркнул, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

В то же время при нехватке собственных ресурсов Эстония готова к сотрудничеству с союзниками — Финляндией, Швецией и Латвией «с целью эффективного реагирования на потенциальные угрозы».

Первое чтение законопроекта должно пройти 9 апреля.

Как передавало ИА Регнум, страны ЕС разрабатывают комплекс юридических мер, чтобы массово задерживать российские танкеры на Балтике. Отмечается, что члены Евросоюза намерены использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также вносить изменения в национальное законодательство для создания новых барьеров Москве.

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