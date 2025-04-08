Москва, 8 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс литовского политика Андрюса Алманиса в перечень экстремистов и террористов. Соответствующие данные появились на сайте ведомства 8 апреля.

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Также в список экстремистов и террористов внесены украинский предприниматель Олег Магалецкий и публицист Вадим Штепа (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Алманис Андрюс*, 27.05.1965 г. р. (…) Магалецкий Олег Владимирович*, 26.08.1989 г. р., г. Житомир Украинской ССР (…) Штепа Вадим Владимирович*, 05.08.1970 г. р. , г. Петрозаводск Карельской АССР», — указано в перечне.

Всего в список в настоящее время включены 17 036 физических лиц.

Родившийся на Алтае и живущий в Вильнюсе Алманис ранее возглавил так называемый «институт пост-российских регионов». Магалецкий также призывал к разделу России и был организатором целого ряда антироссийских акций. Живущий в Эстонии уроженец Петрозаводска Штепа тоже является активным сторонником сепаратизма в России.

Как передавало ИА Регнум, в марте Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию. Следственный комитет РФ в марте 2022 года возбудил против Невзорова уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»).