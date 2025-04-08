Москва, 8 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Цена на электроэнергию в Россию одна из самых низких в мире, это преимущество необходимо сохранить. Об этом в ходе профильной стратегической сессии 8 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сейчас цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире. И, конечно, наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и для бизнеса», — сказал он.

Председатель правительства обратил внимание на растущее потребление электроэнергии по всей России, особенно в восточных и южных субъектах. При этом существенно меняется и сама структура его потребления. Он также констатировал, что в электроэнергетике существует немало вызовов. Некоторые из них связаны с устареванием оборудования и износом передающих сетей, заключил Мишустин.

С 1 января в России начала действовать система оплаты электроэнергии по разным тарифам. Цель нововведения — борьба с незаконным майнингом криптовалют, повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети.

Теперь Минэнерго намерено сдержать рост цен на электроэнергию, переходя на оплату счетов по максимальной заявленной мощности, а не по фактическому потреблению. Это позволит оптимизировать строительство сетей, снизить затраты на зарезервированные и невостребованные мощности, а также равномерно распределить нагрузку и уменьшить вероятность аварий и перебоев в электроснабжении.

Как передавало ИА Регнум, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России с 1 июля проиндексируют на 11,9% тарифы ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления.

По его словам, минимальная индексация пройдёт в Амурской области и Республике Алтай, процент выше среднего окажется в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях. Обоснованность повышения тарифов парламентарий объяснил инфляцией и необходимостью ремонта и улучшения коммунальной инфраструктуры.