Чебоксары, 8 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Благотворительный проект фонда «Воскресение» стартовал в Чувашии при поддержке «Сбера». Каждое пожертвование на строительство храма преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах будет сохранено в блокчейне (NFT). Инициативу предложил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Zuma\TASS

Храм Сергия Радонежского — единственный в Чувашии в честь этого святого. Он станет самым большим в Чебоксарах.

Каждый жертвователь получит уникальный цифровой сертификат (NFT-токен), который хранится в блокчейне. Такой актив невозможно подделать или потерять. Это позволит навсегда сохранить память о добром деле участников сбора. Также будут доступны и традиционные благодарности: молитва и ежедневное поминовение в храме, размещение имени на гранитном поясе храма или специальное издание книги о покойном митрополите Чебоксарском и Чувашском Варнаве.

«Наш проект сочетает социальную значимость и новейшие технологии, что обеспечивает максимальную прозрачность и защиту данных. «Сбер» впервые запустил благотворительные NFT-сертификаты на своей платформе цифровых активов, и уже сегодня каждый желающий может стать благотворителем и получить свой уникальный токен», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что, по оценке Сбербанка, через три года более 50% рынка благотворительности в России будет реализовано в таком виде через цифровые активы.

«Впервые для благотворительности мы используем новую цифровую форму, которая станет хорошим применением современных технологий для благого дела. А в дальнейшем она может быть масштабирована и для реализации любых других благотворительных проектов в нашей стране», — сказал Анатолий Аксаков.

Собранные средства пойдут на внутреннюю отделку храма, роспись стен, строительство православного просветительского центра с гимназией для младших классов и создание комфортного пространства для прихожан.