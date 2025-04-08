Вашингтон, 8 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Конгресс США может простым большинством голосов отменить режим чрезвычайной ситуации, введённый президентом страны Дональдом Трампом, и таким образом аннулировать его решение о введении импортных пошлин, заявила 8 апреля член сената США от Демократической партии Элизабет Уоррен.

Global Look Press

Ранее конгресс предоставил Трампу чрезвычайные полномочия в сфере экономики, а теперь может принять решение о том, что чрезвычайной ситуации нет, сказала Уоррен в интервью телеканалу MSNBC.

«Демократы готовы объявить, что США не находятся в чрезвычайном положении. Мы не воюем с Францией, Канадой, Италией, Японией или Южной Кореей. Если несколько республиканцев поддержат нас, у нас хватит сил, чтобы положить конец этой тарифной катастрофе, которую создает Дональд Трамп и которая тянет нашу экономику в пропасть», — заявила сенатор.

3 апреля Трамп ввёл режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

Как передавало ИА Регнум, Трамп анонсировал введение в отношении 211 стран и территорий пошлин в размере 10–50%. Власти Китая в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в размере 34% на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

Фондовый рынок США за два дня потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Песков подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.