Москва, 8 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве стартовал международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие объединило координаторов Бессмертного полка из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций.

Оргкомитет международного форума «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Форум открыла сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка Елена Цунаева, передав приветствие президента России Владимира Путина.

«Сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время», — сказано в поздравлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьё приветственное слово зачитал замдиректора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Владимир Прохоров, отметил, что благородная подвижническая деятельность участников форума в наши дни приобретает особое значение.

Работа форума началась с площадки Россотрудничества, где участники обсудили опыт взаимодействия соотечественников с зарубежными властями для организации патриотических мероприятий, а также пути упрощения процесса реализации запланированных акций к 80-летию Победы.

В ходе мероприятия директор театра «Современник» Владимир Машков затронул тему отмены русского наследия за границей. По его словам, отечественная культура не подлежит отмене, поскольку она формировала мировое культурное пространство.

«Отменить культуру нашей Великой России невозможно, потому что она создавала все мировое культурное пространство. И продолжает создавать, поэтому даже попытки отменить культуру величайшего народа означает отменить человека», — добавил он.

Кульминацией первого дня форума стала церемония передачи копии Знамени Победы международным координаторам. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что подобные события важны для сохранения культуры и истории страны.

Мероприятие завершилось экскурсией по Музею Победы, где международным координаторам рассказали о Битве за Москву. Отмечается, что программа встречи продолжится в Александровском саду с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Владимир Путин заявил, что сплочённость участников акции «Бессмертный полк» сейчас имеет особое значение, поскольку во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. По словам главы государства, в шествиях «Бессмертного полка» участвуют сотни тысяч людей во всём мире, которые стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия.