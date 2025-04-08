Вильнюс, 8 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Прежде чем выступать с концертом в Литве, российской певице Кристине Орбакайте следует высказать чёткую позицию по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас.

Global Look Press

Ранее литовская общественность высказала в соцсетях недовольство по поводу выступления в стране Орбакайте.

«Я видел в интернете старую фотографию, где Орбакайте принимает награду от президента России Владимира Путина. Если смотреть на 20-летний период, можно увидеть много людей, которые так или иначе связаны с ним. Но их позиция относительно спецоперации сейчас, видимо, важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — приводит слова Палуцкаса местное издание LRT.

Выступление Орбакайте запланировано на 31 мая. Оно состоится в рамках её тура по Европе. Также ожидаются концерты в Германии, Испании, Чехии, Эстонии и Латвии.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России. Свой последний концерт она дала в марте этого года в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Орбакайте рассказала о главной мечте её матери — певицы Аллы Пугачёвой. По её словам, она мечтает вернуться в Москву и встретиться со своими родственниками.