Москва, 8 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев. Об этом 8 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Алексей Майшев/РИА Новости Александр Дарчиев

Делегацию Соединённых Штатов Америки возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В ведомстве добавили, что переговоры пройдут в ближайшие дни и будут посвящены нормализации работы посольств.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвящённых нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», ― уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также сообщили, что место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведётся кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.

6 апреля Дмитриев сообщил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами Америки возможны уже на следующей неделе.

Представитель Кремля заявил, что российско-американские переговоры, которые должны состояться 10 апреля в Стамбуле, пройдут по линии МИД. Песков отметил, что Москва и Вашингтон прикладывают «изрядные усилия» для нормализации двухсторонних отношений, которым, по его словам, был нанесен страшнейший ущерб предыдущей администрацией США.

Он подчеркнул, что РФ и США, при наличии соответствующей политической воли двух президентов, ещё только предстоит восстановить взаимное доверие и наладить сотрудничество между странами.

В Стамбуле 27 февраля состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран. После этого, 1 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сторонами готовится вторая встреча, а тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи.