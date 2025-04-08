Москва, 8 апреля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Власти Подмосковья субсидируют социальную ипотеку для школьных учителей и оплачивают им аренду жилья. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле.

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Он отметил, что в текущем году в Подмосковье должны построить около 25 новых школ. Руководство области, добавил губернатор, намерено и дальше уделять большое внимание образованию, в том числе поддержке педагогов.

«Потому что школы мы научились строить красивые, а тогда, когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать своё будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано», — процитировала Воробьёва пресс-служба Кремля.

По его словам, в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей. По ряду дисциплин, таких как математика, русский язык, физика, химия, биология, нужны ещё учителя. Особенно это актуально для флагманских школ с высокой учебной нагрузкой.

Воробьёв подтвердил, отвечая на вопрос президента, что в регионе действует программа социальной ипотеки. Власти оплачивают учителям тело кредита, им остаётся гасить проценты. Получается, уточнил он, примерно 20–26 тыс. рублей в месяц.

«Но ещё мы всё-таки приглашаем учителей, оплачиваем аренду жилья для начала. В общем, делаем так, чтобы учителей у нас хватало», — добавил глава региона.

В марте Воробьёв сообщил в Telegram-канале, что в 2025 году запланирован капремонт 58 подмосковных школ и 40 детских садов. В плане на следующий год значатся более 150 объектов.

Он также рассказал о ходе строительства большого образовательно-воспитательного комплекса в микрорайоне Опытное поле в Котельниках, куда войдут школа на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Это позволит разгрузить ближайшую школу.

Комплекс, отметил губернатор, готов на 35%. Его строят в рамках национального проекта «Образование», открытие намечено на 1 сентября 2026 года.