Москва, 8 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. В Москве 16 апреля состоится очередное, четвёртое, заседание Комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ, приуроченное к памятной дате 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе консультативного органа Содружества.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вспоминая наше трагическое и героическое прошлое, мы объединяемся в борьбе с сегодняшним неонацизмом, отстаиваем верховенство прав и свобод человека в раздираемом противоречиями современном мире, прежде всего — права человека на жизнь. Комиссия примет заявление по случаю юбилея Победы и рассмотрит результаты мониторинга соблюдения прав ветеранов войны в государствах Содружества. Правозащитники СНГ готовы наращивать совместные действия по продвижению идей мира и гуманизма, свободного самоопределения народов и непререкаемой ценности человеческой жизни», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ и председатель КПЧ СНГ Татьяна Москалькова.

Помимо Москальковой в данном заседании примут участие омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева, омбудсмен Узбекистана Феруза Эшматова, начальница главного управления уголовно-судебного надзора Генпрокуратуры Белоруссии Евгения Парамонова, а также другие члены правозащитного органа Содружества.

«В повестке апрельского заседания КПЧ СНГ — обмен опытом повышения правовой грамотности населения, обсуждение вопросов имплементации в национальное законодательство международных стандартов в пенитенциарной системе и развития сотрудничества в сфере гарантий прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания», — добавили в пресс-службе.

Также уточняется, что омбудсмены рассмотрят предложения специальной рабочей группы по учреждению наград: почётной грамоты и диплома КПЧ СНГ за выдающийся вклад в дело продвижения и защиты прав человека на пространстве Содружества.