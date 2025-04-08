Москва, 8 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

kremlin.ru Воробьёв доложил Путину о поддержке участников СВО и их семей в Подмосковье

«У нас работает фонд «Защитники Отечества», работает, как я считаю, результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно», — отметил Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, помощь от фонда уже получили 18 тыс. бойцов и членов их семей. Также в регионе действуют кадровый проект «Время героев» и программа «Герои Подмосковья», в которой примут участие около шести тысяч военнослужащих. При этом в Подмосковье отдельное внимание уделяется реабилитации участников СВО. Для этой задачи в Московской области работает центр, открытие которого ранее поддержал Владимир Путин.

«Это центр для слепоглухонемых. Раньше, прежде всего, он был настроен на тех, у кого заболевания были, а сейчас некоторым ребятам, которые получили ранения, нужна помощь», — рассказал президенту Андрей Воробьев.

В Подмосковье действует большое волонтерское движение, которое помогает военным и их семьям, а также прифронтовым регионам. Добровольческие центры работают в каждом городе области.

Ранее власти Московской области рассказали о более чем 70 мерах поддержки, которые действуют в регионе для помощи участникам спецоперации и их родным.